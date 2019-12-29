Robotlarla birlikte yeni meslekler geliyor

VEX Robotics Turnuvası'nda bine yakın geleceğin aydını genç, tasarladıkları robotları yarıştırdı. Gençlerin 10-15 yıl sonra iş hayatında yapay zeka, robotik kodlama gibi birçok konuyla karşılaşacaklarını söyleyen EduCat Yönetici Ortağı Koray Kurhan, robotlarla birlikte yeni meslekler geleceğinin altını çizdi.

Yakın gelecekte teknolojik dönüşümle birlikte içerisinde veri olmayan bir meslek bulunmayacağı, dijitalleşmeyle birlikte kazanılan bilgi ve deneyimlerin mesleklerde de değişim yaratacağı bildiriliyor. Hepsinin ortak özelliği ise yapay zeka içermesi. Bu anlamda gençlerin robotik kodlama ve yapay zeka alanında geleceğe hazırlanmasını amaçlayan VEX Robotics Turnuvası, bine yakın genç mucidin kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Dünya çapında 45 ülkede, 20 binden fazla takımın katıldığı ve 'Dünyanın en büyük robot yarışması' olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yarışma Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde NEOTECH kampüste gerçekleşti. 'Üreten nesiller için' temasıyla düzenlenen turnuvada birbirinden başarılı ekipler robotlarıyla mücadele etti.

66 OKULDAN BİNE YAKIN ÖĞRENCİ KATILDI

İlkokul-ortaokul kategorisinde VEX IQ Challenge Squared Away ve lise kategorisinde Tower Takeover temasıyla düzenlenen yarışmaya 66 okuldan bine yakın öğrenci katılım sağladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini geleceğe hazırlamak hedefiyle yarışmayı düzenlediklerini söyleyen EduCat Yönetici Ortağı Koray Kurhan, öğrencilerin kendilerini robotik kodlama konusunda geliştirmelerini sağlamak, takım oyununa yatkınlıklarını artırmak ve gelecekte meslek seçerken işlerini kolaylaştırmak için böyle etkinlikleri organize ediyoruz" dedi.

"BİRÇOK MESLEK GELECEKTE VAR OLMAYACAK"

Günümüzde gençlere 80'li, 90'lı yılların metotlarıyla eğitim vermenin imkansız olduğunu söyleyen Kurhan, "Çünkü gençler 10-15 yıl sonra iş hayatına atılınca yapay zeka, robotik kodlama gibi birçok konuyla karşılaşacaklar. Öğrenciler ileride zorlanmasınlar diye bugünden onları hazırlıyoruz. Bugün yapılan birçok meslek gelecekte olmayacak veya bugün bilmediğimiz, yapmadığımız, eğitimini almadığımız meslekler de gelecekte talep edilecek" diye konuştu.

Öğrencileri geleceğe hazırlamak gerektiğini vurgulayan Kurhan, "Öğrencileri mutlaka bugünden psikolojik ve sosyal açıdan geleceğe hazırlamalıyız. Böyle yarışmalar da çocukların sosyalleşmesini ve geleceğe hazırlanmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ AMERİKA'DA TEMSİL EDECEKLER

Yarışmada Robot Skills Ödülü Özel Sanko Okulları'ndan Infinity Power'a, Teamwork Champion Ödülü Era Okulları'ndan Oneteam ile Akhisar Eksen Okulları'ndan Eksen ex-robo'ya, Teamwork Finalist Ödülü Akhisar Eksen Okulları'ndan Eksen- VEXen ve Eksen-VexStation'a, STEM Proje Ödülü Çekmeköy Sınav Okulu'ndan echnoEaglesJr'a, Design Ödülü Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nden Epicteam'e, Jüri Ödülü Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri'nden Grade Lake Fighters'a, Excellence Ödülü ise Özel Sanko Okulları'ndan BeQuickly takımına gitti.

Ekiplerin ücretsiz olarak katılabildiği turnuvaların sonunda kazanan takımlar ABD'nin Louisville şehrinde yapılacak olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.