Robotx Hibrit Alexandrite Lazer ile Epilasyon İşlemleri Kolaylaşıyor

Yıllardır kendi kliniklerinde farklı lazer epilasyon sistemleri deneyen epilasyon uzmanları da yeni nesil yerli üretim lazer epilasyon sistemi Robotx Hibrit Alexandrite Lazer'e tam not verdi.

Alexandrite Lazer maliyetleri epilasyon ücretlerine yansıyor

Geldiğimiz güne kadar en etkili ve hızlı lazer epilasyon sonuçlarını almak için İlk tercihimiz güçlü Alexandrite Lazerler oldu diyen Dermatolog Doktor Münevver Aslan, "Alexandrite Lazerler ile 5-6 seansta çoğu kıl tipinde başarılı kalıcı sonuçlar elde edilebilse de maliyetli oluyor. Genel olarak Amerikan malı cihazlara ve bunların bakımına yüz binlerce dolar harcamak zorunda kalıyoruz ve bu maliyeti malesef lazer epilasyon ücretlerimize yansıtıyoruz. Vatandaşlardan yüksek ücretler talep etmek bizi üzen bir konu oluyor.Maliyeti daha uygun olan cihazlar ile işlem yapmak seans sayılarının uzamasına ve kıl köklerini öldürmek yerine sadece geçici olarak dökmek anlamına geliyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada Robotx Hibrit Alexandrite Sistemi biz hekimler için bu sorunu ortadan kaldırdı" diyor.

Yerli Robotx Hibrit Alexandrite Lazer tercih ediliyor

% 100 yerli sermaye ile lazer epilasyon cihazları konusunda uzman bir türk tasarımcı tarafından tasarlanıp yine türk mühendisler tarafından geliştirilip üretilen Robotx Hibrit Alexandrite Lazer sayesinde kliniklerde daha uygun ücretlerle daha kaliteli lazer epilasyon hizmeti verilebiliyor.

Türkiye'de geliştirilen Robotx Hibrit Alexandrite Lazer sistemi artık en etkili ve güclü sayılan birkaç Lazer Epilasyon epilasyon cihazı arasında olduğunu kanıtladı. Bugüne kadar en etkili Lazer sistemleri ile en az 5-6 seansta yakalanabilen kalıcı epilasyon sonuçlarını Robotx Hibrit Alexandrite Lazer ile 3-4 seansta yapılabiliyor. Daha önemlisi En ince ve açık tüylerde başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

Tüm vücut seansı 30-45 dakika sürüyor

Lazer epilasyon uzmanlarının ve lazer epilasyon yaptırmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de bu yeni nesil lazer epilasyon sistemi ile işlemlerin süresi oluyor. Yeni nesil Robotx Hibrit Alexandrite lazer ile yapılan işlemler çok fazla uzun sürmüyor. Bugüne kadarki sistemler ile tüm vücut seansları en az 1-1,5 saat sürerken Robotx Hibrit Alexandrite Lazer ile sadece 30 -45 dakika gibi kısa bir sürede seans tamamlanıyor. Bu yeni nesil epilasyon sistemi Türkiye'de her ilde ve birçok ilçede bulunuyor. Bu da epilasyon hizmeti almak isteyenlerin farklı şehirlere gitmesinin önüne geçiyor.

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