08.07.2019 17:33
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Roche AG - Spark Therapeutics birleşmesi yeniden ertelendi

Roche AG - Spark Therapeutics birleşmesi yeniden ertelendi

İsviçre merkezli ilaç firması Roche AG, ABD merkezli ilaç firması Spark Therapeutics şirketini satın alma işlemini bir kez daha erteledi.

İsviçre merkezli ilaç firması Roche AG, ABD merkezli ilaç firması Spark Therapeutics şirketini satın alma işlemini bir kez daha erteledi.
Roche'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı erteleme talebinde, son işlem tarihini 2020 Nisan ayı olarak belirlendi.
Roche'un 4.3 milyar dolara yapacağı duyulan alımın, şirketler tarafından ikinci çeyrek sonunda tamamlanması bekleniyordu; ancak, Roche bu süre içinde, Spark Therapeutics'in tüm hisselerini toplamayı başaramadı.
Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) birleşmeyi inceleyeceğini açıklarken, ABD Federal Ticaret Komisyonu satın alma işlemi hakkında taraflardan daha fazla bilgi istedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Ekonomi

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