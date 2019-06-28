Roche Türkiye 10. kez Çocuklar İçin Yürüyor

İstanbul, 28 Haziran 2019 – Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketi Roche, global yardım projesi "Roche Çocuklar İçin Yürüyor" kapsamında çalışanları ile yürüyerek çocuk yardım kampanyalarına bağış toplamaya devam ediyor. Türkiye organizasyonunun 2010 yılında dahil olduğu bu inisiyatif, Roche'un sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışında da önemli bir yere sahip.

Roche'un faaliyet gösterdiği topluluklarla sınırlı kalmayıp bunların ötesine de ulaşan ve temel sosyal haklardan mahrum çocuklara daha aydınlık bir gelecek sağlama misyonu taşıyan proje, 15 yıldır geleneksel hale gelmiş durumda. 2003'te 3 şirket bölgesinden 1300 çalışan ile başlayan sembolik yolculuk, bugüne kadar 164 bölgeden 230 binin üzerinde çalışanı bir araya getirdi.

Roche çalışanlarının her geçen gün büyüyen gönüllü katkısı sayesinde şimdiye kadar 18 milyon İsviçre frangının üzerinde bağış toplandı ve çocuklar için hayata geçirilen sağlık ve eğitim projelerinde değerlendirilmek üzere dünya genelinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışlandı.

Roche Çocuklar İçin Yürüyor projesi, başladığı günden bu yana Malavi, Etiyopya ve Filipinler gibi gelişmekte olan ülkelerde çocuklara yönelik girişimlere odaklanıyor. İmkanların kısıtlı olduğu bu yerlerde eğitim altyapısına katkıda bulunarak, geleceğin eğitimcilerini yetiştirerek, beceri kapasitesini geliştirerek, beslenme, sağlık, ve hijyen koşullarını ilerleterek sürdürülebilir değişimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Roche Grubu bünyesinde Türkiye'de faaliyet gösteren Roche İlaç ve Roche Diagnostik çalışanlarını bu yıl da yine ortak bir amaç etrafında buluşturan proje, gönüllülük esasına dayanıyor. Çalışanların bir ay boyunca farklı aktivite ve kampanyalar yoluyla topladıkları bağışlar ve şirketin bu tutara denk gelen kurumsal katkısının yarısı, dünya genelinde çocukların hayatlarını iyileştirmek için eğitim ve sağlık programlarına yönlendirilirken, diğer yarısıyla da Unicef Türkiye'nin "Tarım İşçisi Çocukları" ve "Kız ve Erkek Çocuklar Arasında Eşitlik" projeleri destekleniyor.