Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Roche üçüncü faz anti Covid-19 ilaç testlerine başlıyor - Ekonomi

Roche üçüncü faz anti Covid-19 ilaç testlerine başlıyor

İsviçre merkezli ileç üreticisi Roche, hastanelerde tedavi görmekte olan ağır Covid-19 hastaları üzerinde üçüncü faz anti Covid-19 ilaçlarının testlerine Nisan ayı başlarında başlayacağını açıkladı.

19.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:04
Roche üçüncü faz anti Covid-19 ilaç testlerine başlıyor

İsviçre merkezli ileç üreticisi Roche, hastanelerde tedavi görmekte olan ağır Covid-19 hastaları üzerinde üçüncü faz anti Covid-19 ilaçlarının testlerine Nisan ayı başlarında başlayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, anti Covid-19 ilaçları testlerinin, "rastgele seçimle, çift-kör ve plasebo kontrollü" yöntemleri kapsamında yapılacağı belirtildi.

Merkezi Basel'de bulunan Roche'un açıklamasında, anti Covid-19 ilaçlarının testlerinin, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bürosu'nun alt birimleri arasında bulunan ABD Gelişmiş Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme Yönetimi (BARDA) işbirliğiyle yürütüleceği de belirtildi.

Buna göre anti Covid-19 ilacının testlerine, Covid-19 virüsü nedeniyle küresel düzeyde tedavi görmekte olan 330 hasta alınacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İsviçre, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Ekonomi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Ekonomi
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Ekonomi
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Ekonomi
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Ekonomi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Ekonomi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Ekonomi
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Loading