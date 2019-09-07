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Rock festivali'nde şebnem ferah coşkusu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen rock festivalinde kamp kuran gençler, Şebnem Ferah konseriyle eğlendi.

07.09.2019 12:51 Rock festivali'nde şebnem ferah coşkusu
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen rock festivalinde kamp kuran gençler, Şebnem Ferah konseriyle eğlendi.
Fethiye'nin İnlice Plajı'nda gerçekleştirilen festival için oluşturulan kamp çadırlarına yerleşen gençler, Şebnem Ferah konseri ile coştu. Milyonfest'in ikinci gecesinde sahneye çıkan Şebnem Ferah, 'Çakıl Taşları' şarkısı ile konserine başladı. Ferah, sevilen şarkıları 'Bir Başka Yol Var' ve 'Parmak İzi' gibi parçaları da seslendirdi. Şebnem Ferah'ın şarkılarıyla gençler, eğlenceli bir gece yaşadı.



Şebnem Ferah, Fethiye, İnlice, Güncel

Kaynak: DHA

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