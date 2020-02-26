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Rock mekanında piyano konseri verdi

Müziğin dahi çocuğu Berk Can Arslan, rock ve rap şarkıcılanının çıktı mekanda, piyanosuyla büyük beğeni topladı

26.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:41Rock mekanında piyano konseri verdi

Müziğin dahisi olarak nitelendirilen 23 yaşındaki piyanist Berk Can Arslan, genelde rap ve rock şarkıcılarının sahne aldığı İF Performance Hall'da piyano resitali sundu. Haliç Üniversitesi Konservatuarı 4.sınıf öğrencisi& ;23 yaşındaki piyanist Berk Can Arslan, piyanoyla eski bilinen şarkıları çaldı.

Dördüncü konserini veren Berk Can, "Genelde genç kitlenin tercih ettiği mekanlarda konser vermeyi tercih ediyorum. Pop, rock, rap müziğinin tercih edildiği mekanlarda piyano konseri vermek beni çok mutlu ediyor. Kendi müziğim ve bestelerim hariç geçmişten günümüze gelen anonim ve etnik müziği kendi kompozisyonumla dinleyiciye sunuyorum" diyor.


Haliç Üniversitesi, Beşiktaş, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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