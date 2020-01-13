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Rock sanatçısı Haluk Levent'ten şaşırtan rap çıkışı!

Haluk Levent, müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtladı. Göktürk dergisinde yayınlanan röportajda Levent, "Halkın ağabeyi olmak çok güzel bir duygu. İyi ki hepsinin Haluk Ağabeyiyim." dedi

13.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:41Rock sanatçısı Haluk Levent'ten şaşırtan rap çıkışı!

(Haluk Levent, Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öner ile poz verdi)

Yeni projesiyle ilgili konuşan Haluk Levent, "Her ilçede başlattığımız Uyuşmayalım projesi var. Bu proje kapsamında çocukların uyuşturucudan uzak tutulması için her ilçede bir konser yapılacak 100 konserin olacağı Uyuşmayalım ile Türkiye'nin en büyük projesini yapmaya çalışacağım. Dünya rekoru kırılacak. Yakında hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

"KONU MÜZİK İSE RAP DE TÜRKÜ DE YORUMLARIM"

Hakan Kanburoğlu'nun rap müziğin ön planda olmasıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Levent, "Konu müzik olunca her şeyi yorumlamaya çalışıyorum. Müziğin bir tarzı falan yok.

Elimden ne geliyorsa yapıyorum bazen türkü söylüyorum, bazen alternatif rock. Ahengi tutturabiliyorsam her şeyi söylerim.

15 yıl önce 'Alışamadım' şarkısıyla rap dünyasıyla ilişki kurdum, rap de okudum. Rap güzel, kulağa hoş geliyorsa ne olduğuna bakmamak lazım. Yeter ki işi samimiyetle yapalım." cümlelerini belirtti.


Haluk Levent, Göktürk, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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