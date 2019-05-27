RockA'dan Yeni Şarkı: Unutulur Her Şey!

Modern sound yapısı ve güçlü sözleri ile dikkat çeken Unutulur Her Şey'in söz ve müziği, aynı zamanda şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen grubun solisti Halil Özüpek'e ait. Seksendört grubundan tanıdığımız Tuna Velibaşoğlu'nun gitarları ile konuk olduğu şarkının mix işlemleri İskender Paydaş Stüdyosu'nda Serkan Özyurt, mastering işlemleri ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.

RockA'nın yeni şarkısı Unutulur Her Şey, 24 Mayıs'ta Razaki Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda!

Kaynak: Bültenler