19 Şubat 2019, 23:51
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Rockçı İmam Ahmet Muhsin Tüzer, Adaylıktan Çekildi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve 'Rockçı imam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, hukuksal nedenlerden dolayı adaylıktan çekildiğini açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve 'Rockçı imam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, hukuksal nedenlerden dolayı adaylıktan çekildiğini açıkladı.

"İSTEMEYEREK ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI"

Ahmet Muhsin Tüzer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olma kararı aldığını hatırlatarak, "Ne yazık ki hukuksal nedenlerden dolayı adaylıktan istemeyerek çekilmek zorundayım. Bu öylesine hukuksal bir neden ki, seçim sonucunda Kaş Belediye Başkanı olsam bile başkanlığım düşecek ya da diğer deyişle iptal olacak" dedi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Tüzer, "Hayli çetrefilli hukuksal bir konu. Ama kesin olan bir şey varsa o da seçimi kazandığım takdirde ister seçim süresi ya da sonrasında adaylığımın ya da başkanlığımın hukuksal olarak iptal edileceği. Bu nedenle çok üzülerek adaylıktan çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Muhsin Tüzer


YORUMLAR (19)
MÜBERRA: para için yapıyodur bu mesleğini imam dediğin böylemi olur
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SAKIZ: seni seviyorum, aradığım imam sensin, senle sonuna kadar ibaadet
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ADANALI: sakalsız imamlar bana hiç samimi gelmiyor, meslek olarak imamlık yapanlardan ne ülkeye, nede cemaatlerine bir hayır gelmez. . . .
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