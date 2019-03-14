Rockets'ı Warriors Durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets
'ı 106-104 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, zirve mücadelesi veren Houston Rockets'ı deplasmanda iki sayı farklı geçerken, rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
Konuk takımda Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadı. DeMarcus Cousins 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu. James Harden
'ın 29 sayı, 10 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Chris Paul
ise 24 sayı üretti.
Sonuçlar Oklahoma
City Thunder- Brooklyn Nets
: 108-96 Washington
Wizards- Orlando Magic
: 100-90 Atlanta
Hawks- Memphis Grizzlies
: 132-111 Miami
Heat- Detroit Pistons
: 108-74
Houston Rockets-Golden State Warriors: 104-106 Phoenix
Suns- Utah Jazz
: 97-114
Houston Rockets, Spor
Kaynak: AA