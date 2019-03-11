11 Mart 2019, 10:20
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Rockets, Mavericks'i Yenerek Galibiyet Serisini 8'e Çıkardı

NBA'de Dallas Mavericks'i 94-93 yenen Houston Rockets, üst üste 8. galibiyetini aldı.

NBA'de Teksas eyaleti takımları Dallas Mavericks ile Houston Rockets arasındaki mücadeleyi, 94-93 misafir Rockets kazandı.

Play-off'lara yaklaşılırken vites yükselten Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Rockets, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

GORDON'DAN 26 SAYI

Rockets'ta Eric Gordon 26 sayı, James Harden 20 sayı, 5 ribaunt ve Clint Capela 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Arka arkaya 5. yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, Jalen Brunson da 18 sayı, 7 ribaunt üretti.

Dallas Mavericks, Houston Rockets, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (1)
GERÇEK MÜSLÜMAN: play off''lar da balon söner, , sakallı hardenın gazını alırlar.
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