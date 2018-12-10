Rockwell Automation 3. Endüstri 4.0 Zirvesi'ne Katıldı

Rockwell Automation İş Geliştirme Müdürü Cihan Bulut'un konuşma yaptığı zirvede, endüstride data analitiği ve makine öğrenmesi konusu masaya yatırıldı.

İstanbul Intercontinental Otel'de 5 Aralık tarihinde düzenlenen 3. Endüstri 4.0 zirvesi sektör profesyonelleri ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. 'Endüstride Data Analitiği ve Makine Öğrenmesi' üzerine bir sunum gerçekleştiren Rockwell Automation İş Geliştirme Müdürü Cihan Bulut, konuşmasında özellikle endüstride her tür cihazdan gelen verilerin öneminden bahsetti. Toplanan geçmiş verilerinin makinelere öğrenme yetisi kazandıracağına değinen Bulut, "Veriyi nasıl toplayacağımızı bilmemizin yanı sıra bu verileri düzenleyebiliyoruz, yani organize ediyoruz. Bu sayede iş zekası araçlarını kullanıp veriyi bilgiye dönüştürüyoruz. Veriyi bilgiye dönüştürmek, bu bilgiyi kullanarak daha iyi kararlar vermek, çalışan ekipmanların durumlarını/arızalarını öngörmek ve böylece prosesin nereye gittiğini bilmek demek. Ayrıca sistemdeki bir anormal durumda bunu düzeltmek için gerekli aksiyonu ekipmanın kendisinin söylemesi demektir" dedi. Bulut, makinelerin kendi kendine öğrenmesinin uygulamaya yönelik birçok algoritmayla günümüzde de mümkün olduğunu sözlerine ekledi.