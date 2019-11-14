Haberler » Dünya » Rod Stewart, 23 yılda inşa ettiği dev model kenti sevenleriyle paylaştı: 'Hobim bağımlılığa dönüştü' - Haber
BBC

Rod Stewart, 23 yılda inşa ettiği dev model kenti sevenleriyle paylaştı: 'Hobim bağımlılığa dönüştü'

Ünlü İngiliz rock yıldızı Rod Stewart, 23 yılda dev bir model kent inşa etti.

14.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:55Rod Stewart, 23 yılda inşa ettiği dev model kenti sevenleriyle paylaştı: 'Hobim bağımlılığa dönüştü'

Ünlü İngiliz rock yıldızı Rod Stewart, 23 yılda dev bir model kent inşa etti. 74 yaşındaki Stewart'ın "Grand Street And Three Rivers" adını verdiği kent 140 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Stewart, içinden nehirler, trenler geçen kentte 2'nci Dünya Savaşı sonrası Manhattan'ındaki yaşamı tasvir ediyor.





Çocuklukta başlayan hobisiyle ilgili olarak BBC'nin sorularını yanıtlayan Stewart, çıktığı konser turlarında kentini inşa etmeye devam ettiğini, her gittiği şehirde modeli için de bir oda tuttuğunu söyledi, "Hobim, bir bağımlılığa dönüştü. Bir kent inşa etmenin bu kadar süreceğini bilseydim, başından belki de bu işe hiç girişmezdim" dedi.





'Yüzde 90'ını ben yaptım'

Stewart'ın "Yüzde doksanını ben yaptım" dediği kentte kirli kaldırımlardan paslı tabelalara, bitki örtüsünden, sokaklardaki rengarenk arabalara binlerce detay dikkat çekiyor.









Rod Stewart'ın demiryolları temalı şehrini inşa ettiği süre içinde 19 albüm çıkardığı ve 19 kentte konser verdiği belirtiliyor.

.


Rod Stewart, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
14:00 Trump-Erdoğan görüşmesine katılan Senatör Lindsay Graham, 'Ermeni soykırımı' tasarısının ABD'de...
13:59 Rusya'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralı-2
13:46 Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar
13:46 İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan terörist ABD'ye gönderilecek
13:44 İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardı
12:09 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü
11:03 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanını yeni başkan görevden aldı
08:01 Azil soruşturmasını soran gazeteciye Trump'ın yanıtı şaşırttı: Erdoğan ile görüşmem azil soruşturmasından daha önemli
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 14:01:49