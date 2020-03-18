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Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz

Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, liglerin devam edip maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Rodallega, "Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya korkuyor. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor" dedi.

18.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:53

Denizlispor , Sivasspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Hugo Rodallega, maçların seyircisiz olarak oynanacak olmasıyla ilgili tepki gösterdi. Koronavirüs endişesi taşıdıklarını kaydeden Rodallega, "Toplumla birlikte kendi sağlığımız da önemli. Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, ben korkuyorum ve bütün dünya korkuyor bu olayla alakalı. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor. Biz de öyle istiyoruz çünkü sağlığımız çok çok önemli. Ama böyle devam ederse kötüye gitme ihtimali daha yüksek. Hepimiz korkuyoruz bundan ve dikkatli olunması gerekiyor. Bazı kararlar verirken de daha dikkatli verilmeli" dedi.

"TEMAS ETMEMEYE ÇALIŞIYORUZ AMA MAALESEF TEMAS EDİYORUZ"

Rodallega ayrıca kendilerinin de virüsten korunmak için önlem aldıklarını ancak bakıldığı zaman zaman ister istemez sürekli temas halinde olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Açıkçası bu durum bizi geriyor, biz ne kadar çok önlem almaya çalışsak da temas halindeyiz. Birbirimiz ile temas etmemeye çalışıyoruz ama maalesef temas ediyoruz."

"BİZİM DE ŞANSIMIZ VAR BU MAÇTA"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçına da değinen ve karşılaşmayı kazanma şanslarının olduğunu dile getiren Rodallega, "Biz durumun farkındayız, iyi bir dönemden geçtiğimizin ve takım halinde iyi oynadığımızın farkındayız. Son maçlarda da iyi performanslar ortaya koyduk. Ama tabii ki Sivas'a deplasmana gidiyoruz, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir sezon geçirdiler şu ana kadar. Ama biz de durumun bizim için ne kadar iyi olduğunun farkındayız, iyi ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bunun için biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden ne kadar zor olursa olsun bizim de şansımız var bu maçta" diye konuştu.

Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz

Kaynak: İHA

Etiketler : Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Spor

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Yorumlar (1)
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