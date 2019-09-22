Haberler » Spor » Haber

Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe'nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi.

22.09.2019 12:23Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
Fenerbahçe'nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi.

Ankaragücü maçının 37. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Garry Rodrigues'in sakatlığı hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Kulüp doktoru tarafından muayene edilen 28 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği ve tedavisine başlanıldı belirtildi. - İSTANBUL

Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:50 Trabzonspor'da sturridge, sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı
12:47 Zayıflamak için başladığı kick boksta avrupa şampiyonu oldu
12:44 Teniste yaş grupları birincileri belli oldu
12:44 Gustavo, Yanal'ın yüzünü güldürdü
12:41 (Özel haber) Riva'da inşaat devam ediyor
12:37 Frig Ultra Maratonu 6. kez koşuldu
12:36 Fenerbahçe'de Rodrigues'in sakatlığı