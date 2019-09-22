Haberler » Güncel » Haber

Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe'nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi.

22.09.2019 12:25Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
Fenerbahçe'nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi.
Ankaragücü maçının 37. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Garry Rodrigues'in sakatlığı hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Kulüp doktoru tarafından muayene edilen 28 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği ve tedavisine başlanıldı belirtildi.
(İHA)

Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ankaragücü, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:52 Denizli'de ay çekirdeği hasatı başladı
12:51 Gustavo, Yanal'ın yüzünü güldürdü
12:50 Başkan Yıldız, vatandaşlarla birlikte Haliç'te kulaç attı
12:50 Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor
12:50 Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor
12:50 Rize neslican tay son yolculuğuna uğurlandı-2
12:50 Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Klasik Türk İslam Sanatları' sergisi