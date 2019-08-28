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Rögar kapakları yol seviyesine çıkarılıyor

Edirne Belediyesi, zemin seviyesinin altında kalması nedeniyle trafiği tehlikeye atan rögar ve ızgara kapaklarını yolla aynı seviyeye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

28.08.2019 13:50 Rögar kapakları yol seviyesine çıkarılıyor
Edirne Belediyesi, zemin seviyesinin altında kalması nedeniyle trafiği tehlikeye atan rögar ve ızgara kapaklarını yolla aynı seviyeye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış olan rögar kapakları günümüzün teknolojisine uygun kompozit kapaklar ile değiştiriliyor.

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri; yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren rögar ve ızgara kapakları için yeni bir çalışma başlattı. Yol ve kaldırım yenilemeleri nedeniyle yol seviyesinden düşük ya da yüksek kalan rögar ve ızgara kapakları yol seviyesiyle eşit hale getiriliyor.

Gerçekleştirilen çalışma kapmasında Edirne merkezde 250 adet ızgara ve 500 adet rögar kapağı yol seviyesi yükseltme çalışmalarıyla yaya ve araç trafiğine uygun hale getirilecek. Öte yandan, ekonomik ömrünü tamamlamış olan rögar kapakları günümüzün teknolojisine uygun kompozit kapaklar ile değiştiriliyor. - EDİRNE

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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