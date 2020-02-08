Roger Federer: "Nadal’ın Grand Slam sayısında beni yakalaması 'It’s OK' "

İsviçreli raket Roger Federer, 20 kezle erkekler tenisinin tarihte en çok Grand Slam kazanan ismi. Onu 19 kez Grand Slam şampiyonu Rafael Nadal ve geçtiğimiz hafta Avustralya Açık’ta 17’nci Grand Slam’ini kazanan Novak Djokovic takip ediyor.



Ve sıradaki Grand Slam turnuvası Roland Garros. Nadal’ın 12 kez şampiyon olduğu, son 15 yılda yalnızca üç kez zafere ulaşamadığı o turnuva… Dolayısıyla tenis kamuoyunda bugünlerde en büyük merakla beklenen şey, Nadal’ın haziran ayının ilk pazar gününde Federer’i Grand Slam sayısında yakalayıp yakalayamayacağı.



Bu iki efsanevi raket, dün akşam Güney Afrika’da, Afrikalı çocuklara yardım toplamak için düzenlenen bir gösteri maçında karşılaştı. Karşılaşmayı Federer kazansa da, tabii ki önemli olan maçın galibi değil, zor durumdaki çocuklar için en üst düzey farkındalık yaratmak ve onlara bağış toplamaktı. Fakat aktörler Federer ve Nadal olunca, maç sonunda konu Grand Slam şampiyonluğu sayısına doğal olarak geldi.



Federer, Nadal’ın kendisini yakalaması hâlinde ne düşüneceği hakkındaki soruya esprili bir cevap verdi:





“Bu akşamki güzel şeylerden biri, Rafa’nın beni Grand Slam sayısında yakalayamaması. Çok rahatladım.”





Ardından bu soruyu daha ciddi bir şekilde cevapladı ve Nadal’ın onu Grand Slam şampiyonluğu sayısında yakalamasını, İngilizce tabirle “It’s OK” olarak niteleyeceğini, yani bunun kendisine bir problem yaratmayacağını söyledi.





“Rafa ya da Novak, ya da ben, kariyerlerimizin sonunda ne kazanmış olursak olalım mutlu olacağız. Çünkü kendimizden tüm beklentilerimizi karşılamış durumdayız.







Bir Wimbledon daha kazanmak rüyalarımı süslüyor. Ya da daha fazlası… Rafa’nın beni yakalaması ‘It’s OK’ (Problem değil, normal).”





Federer, Nadal hakkında düşündükleriyle açıklamalarını noktaladı:





“O, harika değerleri olan harika biri. Bugün bana, ben 2009’da Roland Garros’u kazandığım esnada ağladığını söyledi. Benim adıma çok mutlu olmuş.”



Kaynak: EuroSport.com