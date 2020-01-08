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Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi özeti ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz.

08.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:14

İzleyenleri ekrana bağlayan Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimler ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Epik macera Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Lucasfilm'in yeni ara dönem filmlerinden ilki. Bir grup beklenmedik kahraman, İmparatorluğun en büyük imha silahı olan Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelir. Star Wars zaman tünelindeki bu kilit olay, sıradışı şeyler yapmayı seçen sıradan insanları bir araya getirir ve bu şekilde kendilerinden daha büyük bir amacın parçası haline gelirler.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI VE KADROSU

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Yönetmen: Gareth Edwards

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Oyuncular: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Riz Ahmed, Ben Mendelsohn, Alan Tudyk

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Yapım Yılı: 2016 (134 dk)

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Vizyon Tarihi: 14 Aralık 2016 Çarşamba

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Senaryo: Chris Weitz, Tony Gilroy

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Yapım Ülkesi: ABD

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Orijinal Dil: İngilizce

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi Orijinal Adı: Rogue One: A Star Wars Story

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Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi özeti!

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