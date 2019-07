Rohan Dennis Tour’u neden terk etti? Geleceği ne olacak?

Rohan Dennis, 106. Fransa Bisiklet Turu’nun Toulouse’dan Bagnères de Bigorre’a gidilen 12. etabında finişe seksen km kala sebebi anlaşılamayan şekilde yarışı bırakmış ve abandone olmuştu. Dennis’in nerede olduğu bir süre anlaşılamamış, bisikletçi kayıp zannedilmişti. Etabın ardından, Avustralyalının takım otobüsünde olduğu öğrenildi.Etabın bitmesinin ardından Dennis’in takımı Bahrein Merida’nın yöneticileri de Dennis’in neden yarışı bıraktığını anlamadıklarını ve bu durumu araştıracaklarını, bu davranışın bir yaptırımı olacağını söylediler. Takımın resmî açıklaması şu şekildeydi:Önceliğimiz, tüm sporcularımızın refahıdır. Bu yüzden acil bir soruşturma başlatacağız ve durumu tam tespit edene kadar başka bir açıklama ve yorum yapmayacağız. Bu esnada, yarış devam ederken tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz.İlk başta haber alınamayan Dennis, ardından takım otobüsünün içinde, menajeri Andrew McQuaid’in yanında bulunmuştu. Her iki isim de durumla alakalı bir açıklama yapmamıştı.Avustralyalı bisikletçi bu olayın, yedi yıllık World Tour seviyesinde bu sporu yapmasının ve onlarca başarının ardından kariyeri için bir dönüm noktasında. Dennis; herkesin gözleri önünde, takımını şoka uğratarak yarışmayı bırakmasıyla takım yönetimiyle ilişkisine büyük bir zarar vermiş durumda.Durumun kolay bir çıkar yolunun olmadığı aşikar. Olay yalnızca Dennis’in bu sezonunu değil, Bahrein Merida’daki geleceğini de etkileyecek. 29 yaşındaki sporcunun, takımı ile gelecek sezon için de sözleşmesi bulunuyor.Peki bu işe takım yöneticileri ne diyor? Takımın önemli sponsorlarından McLaren yöneticisi John Alllert’ın açıklamaları şu şekilde: “Rohan bizim kontratlı sporcumuz ve bizim şu an en büyük endişemiz onun bu zorlu etaplardan sonraki sağlık durumu. Belirli bir takvimimiz var ve onun buradan ayrılması için bir mantıklı bir sebep yok gibi gözüküyor.”Allert, yaşananlara bir hayli ılımlı yaklaşıyor: “Rohan’la bireysel bir konuşmam olmadı fakat diğerleri karmaşık bir durumun olduğunu söylüyor. Çok sıra dışı bir davranışta bulundu ancak kimse içinde bulunduğu durumu ondan daha iyi bilmiyor. Hayal kırıklığına uğradım, tüm takım hayal kırıklığına uğradı ancak hiç kimse Rohan kadar hayal kırıklığına uğramadı.”Pelotonun içinden sızan bilgilere göre Dennis, sezon başından beri takım yönetimiyle ekipman ve kıyafet konularında sıkıntılar yaşıyordu. Tour’da yaşananlar, bu sıkıntıların artmasına sebep oldu. Bireysel zamana karşı etabından iki gün önce zamana karşı ekipmanlarını alan Dennis, yine istediği gibi bir bisiklet ve kıyafet takımı elde edemeyince sıkıntıları ayyuka çıktı.Avustralyalı bisikletçi, ekipman meselesinin yanı sıra takımın belirlediği yarış takviminden dolayı da huzursuzdu. Ardenler’de iki yarışa katılma planı olan Dennis, aynı tarihlerde takımı tarafından Bask Turu’na gönderildi ve ilk iki gün o yarışta yer almasının ardından, Bask Turu’nda iki gün yarışmakla Ardenler’de iki gün yarışmanın aynı şey olduğunu düşünerek, yarışa devam etmedi.Tüm yaşananlardan sonra Dennis’in menajeri Cyclingnews’e şu açıklamayı yaptı: “Rohan şu an evinde ve dinleniyor, gücünü geri kazanıyor. Sezon sonuna kadarki hedeflerine ulaşmak için önüne bakıyor.”Bundan sonra ne olacak? Rohan Dennis’in kalitesi ve yeteneği kimse tarafından inkar edilemez ancak geçtiğimiz hafta yaptıklarının profesyonel spor dünyasında kabul edilebilir olmaktan uzak bir davranış olduğu herkesin malumu. Bahrein Merida ve sponsoru McLaren, son dünya zamana karşı şampiyonunun geleceği konusunda net bir karara varmış değil.