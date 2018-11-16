Rohingya Müslümanlarının Dramı İsviçre'de Anlatıldı

İsveç
Rohingya Derneği tarafından başkent Stockholm
'de düzenlenen programla Rohingya mültecilerinin yaşadığı insanlık dramı İsveçlilere anlattı.
İsveç Rohingya Derneğinin başkent Stockholm'de düzenlediği programla Rohingya Müslümanlarının yaşadığı dram anlattı. Dernek Başkanı Abdülmalik Müjahit, Rohingyalıların toplu katliam, soykırım, zorla yerlerinden edilme, doğumların engellenmesi gibi bir çok sorunla mücadele etmeye çalıştığını aktardı. Müjahit, "Bu soykırım hala devam ediyor.390 bin köyün yerle bir edildiği ve en az 10 bin Rohingyalı Müslamanın öldürüldü. Komşu ülke Bangledeş'e sığınanlar için ise geri dönecekleri güvenli, onurlu ve istikrarlı bir ortam yok" dedi.
Geçtiğimiz yıl 720 bin Rohingyalının Bangladeş
'e kaçmak zorunda kaldığını belirten Müjahit, bu durumdan sorumlu olan kişilerin gerekli cezayı almalarını istediklerini vurguladı.
Rohingya Müslümanları, Ağustos 2017'de Myanmar
güvenlik güçlerinin kendilerine yönelik saldırılarını takiben Rakhine eyaletinden kaçarak Bangladeş'e sığınmaya başladı. Myanmar güvenlik güçleri tarafından uygulanan zulümler BM
de dahil birçok uluslararası toplum tarafından soykırım suçu olarak nitelendirildi. Myanmar hükümeti ise suçlamaları reddetti. - STOCKHOLM
İsveç,Stockholm