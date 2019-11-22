Haberler » Güncel » Roket adam İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı - Haber

Roket adam İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı

Roket adam olarak bilinen ve kişisel uçuş kıyafeti icat eden İngiliz mucit Richard Browning, uçuş kıyafetiyle İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde gösteri uçuşu yaptı.

22.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:33Roket adam İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı

Roket adam olarak bilinen ve kişisel uçuş kıyafeti icat eden İngiliz mucit Richard Browning, uçuş kıyafetiyle İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde gösteri uçuşu yaptı.

Uçak gemisinden havalanan Browning, çevrede bulunan özel tekneye doğru uçtu ve geri döndü. Donanma ise Browning'in uçuşunu 'Birisinin gemiden ayrılmak için acelesi var' ve 'Deniz botlarımız var, bilgine' başlıklarıyla sosyal medya hesabından duyurdu. İngiliz Donanması ile çalışan Browning'in kişisel uçuş kıyafeti itiş sağlayan 5 adet gaz tribününden oluşuyor ve bu iticiler uçuş için bin beygir gücü sağlıyor. Uçuş kıyafeti, saatte 89 kilometre hıza çıkabiliyor ve Browning, şu ana kadar dünyada 20 ülkede test uçuşu gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Browning'in uçak gemisinden uçuş anı

-Uçuş testine dair detaylı görüntüler



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:17 - Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:26:15