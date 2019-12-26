Haberler » Güncel » Roket sirenleri çaldı, Netanyahu sığınağa indi - Haber

Roket sirenleri çaldı, Netanyahu sığınağa indi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aşkelon kentinde roket sirenlerinin çalması üzerine seçim mitingini yarıda bırakıp sığınağa indi.

26.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:56
Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aşkelon kentinde roket sirenlerinin çalması üzerine seçim mitingini yarıda bırakıp sığınağa indi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'ye yakın bir bölgede yer alan Aşkelon kentinde partisinin mitingine katıldı. Miting sırasında Netanyahu, Filistin direniş hareketlerinin Gazze'den attığı roketin ardından sirenlerinin çalması üzerine seçim mitingini yarıda bırakıp sığınağa indi.
Öte yandan İsrail ordusu da Gazze'den İsrail'in güneyine bir roket atıldığını ve atılan roketin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı.
(İHA)
Roket sirenleri çaldı, Netanyahu sığınağa indi

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:38   Kocaeli, Bursa ve Sinop'ta bazı alanlar rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırılacak - Haber
10:38   Lüleburgaz'da "Kırk Yalan" filminin galası yapıldı - Haber
10:38   Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
10:38   İzmir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheliyi jandarma yakaladı - Haber
10:33   "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği düzenlendi - Haber
09:49   Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Haber
09:08   Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler - Haber
09:01   Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü diye kutladı - Haber
08:51   Sürücülerin yol ortasında ettikleri kavga kameraya yansıdı - Haber
08:33   Esenler'de zikzak çizen sürücü zincirleme kazaya neden oldu - Haber
26.12.2019 10:40:18