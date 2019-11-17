Haberler » Güncel » Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu - Yeniden - Haber

Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu - Yeniden

'BARIŞ Pınarı Harekatı' sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede, 40 gün sonra şehit oldu.

17.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:20Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu - Yeniden

'BARIŞ Pınarı Harekatı' sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede, 40 gün sonra şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde, Suriye'nin Tel Abyad kentinden atılan roketler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine isabet etti. Saldırıda şarapnel paçasının isabet ettiği Halil Yoğurt, yaralandı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoğurt, 40 gün sonra, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Halil Yoğurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:12 "Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi
00:08 Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
00:06 Kanada'da 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu açıklandı
00:05 Türk iş insanları, İran ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor
00:05 Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
18.11.2019 00:33:35