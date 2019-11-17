Haberler » Güncel » Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu - Haber

Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu

'BARIŞ Pınarı Harekatı' sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede, 40 gün sonra şehit oldu.

17.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:33Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu

'BARIŞ Pınarı Harekatı' sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede, 40 gün sonra şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde, Suriye'nin Tel Abyad kentinden atılan roketler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine isabet etti. Saldırıda şarapnel paçasının isabet ettiği Halil Yoğurt, yaralandı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoğurt, 40 gün sonra, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Halil Yoğurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü
23:52 ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: "Ermenistan komşu ülkelere hastalık virüsü yayacak"
23:53 Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor
23:50 Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
23:50 Kuşadası'nda 88 düzensiz göçmen yakalandı
18.11.2019 00:02:27