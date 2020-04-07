Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı

Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan yerleşkesindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi.

07.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:08
Roketsan 'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı
ANKARA - Ankara 'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan yerleşkesindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 çalışan yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Elmadağ İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Roketsan yerleşkesindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada can kaybı yaşanmazken, 3 çalışan yaralandı. Ayrıca, patlama yaşanan bölgenin çalışma yürütülen binalardan uzak olduğu da öğrenildi.
Ankara valiliğinden açıklama
Ankara Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama
Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bir açıklama yaptı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamaya ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. Roketsan’ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Roketsan, Elmadağ, Ankara, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:36: Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü - Haberler 19:35: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmete açıldı - Haberler 19:34: Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi - Haberler 19:32: Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali - Haberler 19:30: Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler