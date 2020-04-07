ROKETSAN nedir? ROKETSAN nerede? ROKETSAN ne zaman kuruldu? ROKTSAN'da neler üretiliyor? ROKETSAN'ın kuruluş amacı nedir?

ROKETSAN zaman zaman sosyal medyada ve gündem de en çok konuşulan konular arasına giriyor ve ROKETSAN hakkında çeşitli sorular soruluyor. En çok merak edilen konular ise ROKETSAN nedir? ROKETSAN nerede? ROKETSAN ne zaman kuruldu? ROKETSAN'ın kuruluş amacı nedir?ROKETSAN'da neler üretiliyor olarak öne çıkıyor. İşte, ROKETSAN hakkında merak edilenler ve cevapları…

ROKETAN NEDİR, FAALİYETLERİ ELERDİR?

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN), ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayisi şirketidir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde Roketsan, üstlendiği misyon gereği tasarım ve teknoloji altyapısı geliştirme projeleri, ürün geliştirme ve üretim programları ile fırlatma platformu ve komuta üniteleri de dahil olmak üzere füze/roket sistemlerini ihtiyaçlar doğrultusunda milli olarak tasarlama, üretme, kullanıcı personeli eğitme ve silah sistemlerinin lojistik destek ihtiyacını karşılama konusunda Türkiye'deki en yetkin kurum haline gelmiştir.

ROKETSAN'IN KURULUŞ AMACI NEDİR?

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması" amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur.

ROKETSAN NE ZAMAN KURULDU?

ROKETSAN Kuruluş tarihi: 14 Haziran 1988

ROKETSANNEREDE?

ROKETSAN Genel merkez: Ankara

ROKTSAN'DA NELER ÜRETİLİYOR?

• Atmaca - Anti Gemi füzesi

• Gezgin I - Karadan Denize Anti gemi füzesİ

• TRG-300 - balistik füzesi

• TRG-122 - balistik füzesi

• TRG-230 - balistik füzesi

• Bora - balistik füzesi

• J-600T - balistik füzesi

• Cirit - Anti tank füzesi

• DSH Roketi

• FIM-92 Stinger

• OMTAS - Anti tank füzesi

• TR-107 - Çok Namnulu Roket Atar, topçu roketi

• T-300 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi

• TOROS 230 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi

• TOROS 260 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi

• T-122 Sakarya - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi

• RA 7040 MLRS

• UMTAS - Anti tank füzesi

• SOM A - Seyir füzesi

• SOM B - Seyir füzesi

• SOM J - Seyir füzesi

• Hassas

• HİSAR A - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze

• HİSAR O - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze

• HİSAR-U (Siper) - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze

• Akbaba - Anti-radyasyon Füzesi

• Şahin - Havadan Havaya Füze

• Göktuğ - Havadan Havaya Füze

ROKETSAN ÜRÜNLERİ

ROKETSAN HAKKINDA

Uluslararası bir program olan 'Stinger Avrupa Ortak Üretim Projesi' kapsamında füzelerin kritik alt sistemlerinden olan kompozit yakıtlı fırlatma ve uçuş motorları ve sevk sistemlerinin yurt içinde üretimi Türkiye tarafından üstlenilmiştir. O dönemde Türkiye'de kompozit katı yakıt teknolojisi olmadığı için Millî Savunma Bakanlığı (MSB), kompozit yakıtlı fırlatma ve uçuş motorlarını üretmek üzere yeni bir şirket kurulmasını uygun bulmuştur.

Roketsan, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik doğru stratejiler sayesinde Stinger konsorsiyumu gereklerini zamanında ve tam olarak yerine getirirken, ülkemize kazandırdığı yetişmiş insan gücü sayesinde transfer edilen teknolojileri özümseyerek yeni ürünlere dönüştürmeyi başarmış ve beklentilerin ötesine geçerek roket/füze alanında uzman millî bir sanayi oluşturmuştur. 1988 yılındaki kuruluş kararını takiben İskitler'de kiralık bir binada, kendilerine verilen millî görevin heyecanıyla dolu 25 kişilik çekirdek kadro ile çalışılmaya başlanmıştır. Elmadağ'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından Roketsan'a kiralanan yaklaşık 1.000 dönümlük arazide tesis inşa çalışmaları yürütülmüş, üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bina ve altyapı inşaatı 1991 yılında tamamlanmıştır.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, kompozit yakıtlı motor teknolojisi olmak üzere pek çok ileri teknoloji, altyapı ve deneyim Stinger Projesi ile kazanılmıştır. Kuruluş aşamasında tesis edilen Mühendislik Geliştirme bölümünde görev alan mühendisler, Stinger Projesi, iştirak edilen millî projeler ve NATO projelerinden elde ettikleri deneyim ve teknoloji altyapısını özgün ürünlerin tasarımında kullanmışlardır. 1992'de başlatılan füze tasarım altyapısı geliştirme projesinin 1995'te tamamlanmasıyla Roketsan için "tasarım odaklılık" dönemi başlamıştır. Sistem sorumlusu olma hedefiyle oluşturulan bu altyapı sayesinde, Stinger projesinin 1999 yılında tamamlanmasından önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere dünyadaki emsallerine göre çok daha gelişmiş özgün tasarım kompozit yakıtlı 11 km menzile sahip TR-107 Roketi ile 40 km menzilli TR-122 Roketi ve 122 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi T-122'nin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu sistem ve roketlerin 1996 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması, Roketsan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir kilometre taşıdır.

Kara Kuvvetlerimizin derinlikte ateş gücünü artıracak uzun menzilli roket ve füzelerin üretilmesi amacıyla MSB tarafından 1990'lı yılların sonlarında başlatılan projelerin gerçekleştirilmesi için üretim altyapısı kuvvetlendirilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Yeni teknolojilerin elde edildiği bu süreçte Kasırga Roket ve Silah Sistemi ile Yıldırım Füze ve Silah Sistemi TSK envanterine kazandırılmıştır.

2004 yılında MSB tarafından Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda başlatılan CİRİT 2.75" Lazer Güdümlü Füze Projesi'nde Lazer Güdüm, Ara Safha Güdüm, Duyarsız Roket Motoru ve Duyarsız Harp Başlığı gibi ileri teknolojiler kazanılmıştır. 2004 yılında özgün tasarımla üretilen roket ve silah sistemlerinin ihracına yönelik sözleşmeler imzalanmış, böylece yurt dışına sistem seviyesinde ürün ve hizmet satışı dönemi başlamıştır.

2005 yılında SSM tarafından başlatılan özgün füze sistemleri UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi ve HİSAR Hava Savunma Füzeleri'nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında imzalanan projeler sayesinde Roketsan ana yükleniciliğinde oluşan geniş bir sanayi yapılanması ortaya çıkmıştır.

SSM ve Roketsan arasında 2009 yılında imzalanan sözleşme gereği başlatılan, ALTAY millî tankı ve diğer çeşitli zırh sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve testi için gerekli altyapının bulunduğu Balistik Koruma Merkezi 2010 yılında Roketsan tarafından hizmete alınmıştır.

CİRİT 2.75" Lazer Güdümlü Füze 2012 yılında TSK envanterine girmiştir.

TSK'nın tapa ihtiyacını karşılamak için kurulan Tapasan A.Ş., 2012 yılında Roketsan bünyesine dâhil edilmiştir.

2016 yılında, Roketsan Akıllı Mini Mühimmat'ın (MAM) kalifikasyonunu tamamlamıştır. Günümüz muharebe meydanı gereksinimlerini karşılamak amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen MAM, İnsansız Hava Araçları (İHA'lar) başta olmak üzere düşük taşıma kapasitesi olan hava platformlarında verimliliği artıran bir çözüm niteliğinde sunulmaktadır.2005 yılında SSM tarafından başlatılan özgün füze sistemleri UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi ve HİSAR Hava Savunma Füzeleri'nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında imzalanan projeler sayesinde Roketsan ana yükleniciliğinde oluşan geniş bir sanayi yapılanması ortaya çıkmıştır.

SSM ve Roketsan arasında 2009 yılında imzalanan sözleşme gereği başlatılan, ALTAY millî tankı ve diğer çeşitli zırh sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve testi için gerekli altyapının bulunduğu Balistik Koruma Merkezi 2010 yılında Roketsan tarafından hizmete alınmıştır.

CİRİT 2.75" Lazer Güdümlü Füze 2012 yılında TSK envanterine girmiştir.

TSK'nın tapa ihtiyacını karşılamak için kurulan Tapasan A.Ş., 2012 yılında Roketsan bünyesine dâhil edilmiştir.

2016 yılında, Roketsan Akıllı Mini Mühimmat'ın (MAM) kalifikasyonunu tamamlamıştır. Günümüz muharebe meydanı gereksinimlerini karşılamak amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen MAM, İnsansız Hava Araçları (İHA'lar) başta olmak üzere düşük taşıma kapasitesi olan hava platformlarında verimliliği artıran bir çözüm niteliğinde sunulmaktadır.

2017 yılında, 4 farklı güdüm modunda kullanılabilen TEBER Lazer Güdüm Kiti'nin çevresel koşul ve entegrasyon testleri tamamlanmıştır. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TEBER tedarikine yönelik sözleşme projesi devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde F-16 uçağına yönelik sertifikasyon başarıyla tamamlanmış olup, TEBER Güdüm Kiti Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiştir.

IDEF 2019'da Roketsan; ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, ATMACA Satıhtan Satha Güdümlü Mermi, CİDA Füzesi, CİDA Lançeri, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), TANOK 120 mm Lazer Güdümlü Füze, YATAĞAN® Lazer Güdümlü Minyatür Füze Sistemi ve K+ Füze Sistemi'ni ilk kez sergilemiştir.

Kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede Roketsan, üstlendiği misyon gereği tasarım ve teknoloji altyapısı geliştirme projeleri, ürün geliştirme ve üretim programları ile fırlatma platformu ve komuta üniteleri de dâhil olmak üzere roket ve füze sistemlerini ihtiyaçlar doğrultusunda millî olarak tasarlama, üretme, kullanıcı personeli eğitme ve silah sistemlerinin lojistik destek ihtiyacını karşılama yeteneğine sahiptir.

Kara, Hava ve Deniz Silah Sistemlerini kapsayacak şekilde ürün yelpazesini genişleten Roketsan günümüzde ; farklı özelliklerdeki roket, füze, güdümlü mühimmat ve bunların fırlatma sistemleri ile sevk sistemlerini, roket yakıtlarını, arayıcı başlıklarını, güdüm ve kontrol sistemlerini, tapalarını, harp başlıklarını, mekanik aksamlarını, algoritmalarını, yazılımlarını tasarlamak ve üretmek, bu sistemlerin kara, hava, deniz ve denizaltı platformlarına entegrasyonunu yapmak, lojistik hizmetlerini vermek, balistik koruma sistemleri tasarlamak ve üretmek, uydu fırlatma sistemleri geliştirmek çerçevesindeki faaliyetlerini yürütmektedir.

2017 yılında Dünyanın En İyi 100 Savunma Sanayii Firması sıralamasına 98. sıradan giren Roketsan 2018 yılında 96., 2019 yılında ise 89. olmuştur.