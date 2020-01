Sinema endüstrisinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan makyaj ve görsel efekt teknolojileri sayesinde oyuncular gerçekleri ile alakası olmayan karakteri canlandırabildiği gibi, kimi oyuncular da rolün hakkını verebilmek için müthiş fiziksel değişimlere uğruyorlar. Elbette ki bu oyuncuların hepsini bir araya getirmek mümkün değil ancak biz ilk anda aklımıza gelenleri sizler için sıraladık.İşte Rol Aldığı Film İçin Olağanüstü Değişimlere Uğrayan 20 Oyuncu;1# Idris Elba - "Star Trek Beyond" (2016).2# Ron Pearlman - "Hellboy" (2004).3# Christian Bale - "The Machinist" (2004).4# Charlize Theron - "Monster" (2003).5# Anne Hathaway - "Les Miserables" (2012).6# Tom Hanks - "Cast Away" (2000).7# Maiwenn Le Besco - "The Fifth Element" (1997).8# Oscar Isaac - "X-Men: Apocalypse" (2016).9# Tom Cruise - "Tropic Thunder" (2008).10# Rooney Mara - "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011).11# Robert de Niro - "Raging Bull" (1980).12# Doug Jones - "Hellboy II: The Golden Army" (2008).13# Ralph Fiennes - "Harry Potter" serisi (2001 - 2011).14# Eddie Murphy - "Norbit" (2007)15# Chris Hemsworth - "In the Heart of the Sea" (2015).16# Heath Ledger - "The Dark Knight" (2008).17# John Leguizamo - "Spawn" (1997).18# Eddie Murphy - "Coming to America" (1988).19# Tim Curry - "Legend" (1985).20# Michael Keaton - "Beetlejuice" (1988).Bu listede bulunmasının şart olduğunu düşündüğünüz oyuncuları lütfen bizimle paylaşın