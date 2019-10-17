Rol arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen oyuncu hakim karşısına çıktı

Oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunarak hakaret ve küfür ettiği iddia edilen Efecan Şenolsun'un yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, "Olay günü hiç yalnız kalmadık. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı veya tacizde bulunmadım. Böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum" dedi.



"Yaşamayanlar" isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan'a yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen rol arkadaşı Efecan Şenolsun, "cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.



Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Efecan Şenolsun ve müşteki Elit İşcan katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



"Senaryo gereği söyledim"



Duruşmada savunma yapan sanık Efecan Şenolsun suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Kesinlikle rol arkadaşım olan mağdureye yönelik hakaret ve cinsel saldırı içeren söz ve davranışlarda bulunmadım. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim. Yaşamayanlar dizisinin son çekimleri gece sabaha karşı gerçekleşiyordu. Hazırlıklarımızı genelde biz oyunculara tahsis edilen karavanda yaparız. Ben olay günü karavandayken mağdureye yönelik hakaret içerikli sözüm olmamıştır. Aramızda herhangi bir gerginlikte yaşanmamıştır. Dizi internette yayınlandığı için ahlaka aykırı sözler de sarf ettiğimiz oluyordu. Senaryo gereği, 'Allah belanı versin' şeklinde söz sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarlamışımdır. Ancak kesinlikle mağdureye yönelik değildir" dedi.



"Kendisiyle hiç yalnız kalmadık"



Savunmasının devamında, "Çekim yapılan yerde yıkık bir bina duvarı vardı. Bu bölüm çekim alanının ortasında kalıyordu ve etrafta oyuncular, çekim ekipleri vardı. Kendisine sarılmam, öpmeye çalışmam, böyle bir ortamda zaten mümkün değildir. Sette o anda 40-50 civarında kişi vardı. Olay günü kendisiyle hiç yalnız kalmadık. Sürekli yanımızda insanlar vardı. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı yahut tacizde bulunmadım. Böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum" dedi.



"Sarılarak beni öpmeye çalıştı"



Müşteki Elit İşcan ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve manen zarar gördüğünü söyledi. Beyanının devamında, "Olay günü sanık karavanda bana 'Allah belanı versin, yanıma yaklaşma' diyerek karavanı terk etti. Bu durum karşısında gerildim ve olayı prodüksiyon amirine anlattım. Kendisi bana, 'Efecan şu an alkollü, bir şey yapamıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz' dedi. Çekim alanının içerisinde bulunan yıkık bir bina duvarının üzerinde otururken sanık yanıma geldi. Bana yandan sarılarak öpmeye çalıştı. Ben de kendimi geri çektim ve bu sebeple öpemedi. Ben olay yerinden uzaklaşırken görmediğim bir esnada arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini iterek 'git başımdan' dedim. Bunun üzerine bana küfürler etti. Daha sonra oradan uzaklaştım" diye konuştu.



Mahkeme ara kararında, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Elit İşcan ile Efecan Şenolsun'un 'Yaşamayanlar' isimli dizide birlikte rol aldıkları, 7 Haziran 2018 tarihindeki dizi çekimleri sırasında Elit İşcan'ın karavanda çalışma arkadaşlarıyla birlikte otururken, Şenolsun'un 'Elit İşcan burada mı?' diye bağırdığı ve İşcan'a, 'Allah senin belanı versin' dediği anlatıldı. Elit İşcan'ın duruma şaşırdığı, ne olduğunu sorduğunda set ekibinden 'sarhoş' şeklinde bir yanıt aldığı kaydedildi.



Efecan Şenolsun'un bir süre sonra sahnenin hazırlanması için duvar kenarında bekleyen Elit İşcan'ın yanına geldiği, müştekinin beline sarıldığı, öpmeye çalıştığı, müştekinin sanığı iterek kendisinden uzaklaştırdığı belirtildi. Bir kısım sahne çekildikten sonra yine setin hazırlandığı bir bekleme anında Efecan Şenolsun'un müşteki İşcan'ın yanına gelip arkasından sarıldığı, müştekinin 'git başımdan' demesi üzerine ise sanığın müştekiye yönelik küfür ederek hakarette bulunduğu anlatıldı.



İddianamede, Efecan Şenolsun'un "cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA