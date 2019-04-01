Rol Arkadaşına Hakaret Eden Can Yaman, Aldığı Para Cezasını Reddetti

Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın, bir dönem rol aldığı Hangimiz Sevmedik isimli yapımda rol arkadaşı olan Selen Soyder'e bardak fırlattığı öne sürülmüştü. Günlük kazancının 90 TL olduğu öğrenilen Yaman, 7 bin 830 TL para cezasına çarptırıldı.
"ÖDEMEYECEĞİM"
Önceki akşam İstanbul Bebek'te bulunan bir mekandan çıkarken görüntülenen yakışıklı oyuncu Can Yaman, "Ödemeyeceğim" açıklamasını yaptı.
ROL ARKADAŞINA BARDAK FIRLATTI
Şu sıralar Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı ' 'Erkenci Kuş'' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Can Yaman, 2 yıl önce Selen Soyder'le birlikte yer aldıkları dizinin setinde tartışma yaşamıştı. Tartışma sırasında Can Yaman'ın rol arkadaşı Soyder'e çay bardağını fırlatarak, hakarette bulunduğu iddia edilmişti.
PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Beykoz 3. Asliye Mahkemesi Can Yaman'ı suçlu bularak, hakaretten 87 gün adli para cezası verdi. Günlük kazancı 90 TL olarak belirlenen Yaman, toplamda 7 bin 830 TL ceza ödeyecek.
Hangimiz Sevmedik, Can Yaman, Magazin