Roland Garros finalinde bir kez daha Nadal-Thiem düellosu

Roland Garros
tek erkekler yarı finalinde Dominic Thiem, rakibi Novak Djokovic
'i 6-3, 3-6, 7-5, 5-7 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Geçtiğimiz gün başlayan, ancak yağmur sebebiyle bugün tamamlanan maçta 4 numaralı seribaşı Thiem, 4 saat 13 dakika süren beş setlik maratonda dünya 1 numarası Djokovic'i devirmeyi başararak, son üç Grand Slam'i kazanan rakibinin serisini de sonlandırmış oldu.
Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Djokovic'in 53 basit hatasına karşılık 60 basit hata yapan Thiem, puan vuruşlarında ise rakibine 52-39 üstünlük kurdu.
Roland Garros'ta ikinci kez finale yükselen Dominic Thiem, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu için bir kez daha Rafael Nadal
ile kozlarını paylaşacak. İki tenisçi geçtiğimiz yıl da finalde karşı karşıya gelmiş, maçı üç sette kazanan Nadal kariyerinin 11. Roland Garros şampiyonluğuna uzanmıştı.
Kaynak: EuroSport.com
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