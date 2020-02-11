Rolls-Royce verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda yeni standartlar belirleyecek UltraFan® test motoru için dünyanın en büyük fan kanatlarının üretimine başladı.

Bir seti 356 cm çapa sahip kompozit kanatlarının boyutu yaklaşık olarak dar gövdeli bir uçak gövdesinin boyutuyla aynı büyüklüğe sahip.

Rolls Royce'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kanatlar, şirketin İngiltere Bristol 'da bulunan teknoloji merkezinde üretiliyor bununla birlikte test parçalarının resmi üretimi de başlıyor.

Rolls Royce Sivil Havacılıktan Sorumlu Başkanı Chris Cholerton konuyla ilgili şunları söyledi:

"Önümüzdeki on yıl UltraFan için çok önemli olacak. 2020'li yıllara bu motorun üretimiyle başlamak heyecan verici. Yeni tasarımlar, teknolojiler ve yepyeni bir test laboratuvarı gibi tüm yapı taşlarına sahibiz ve şimdi motorun karşımızda durduğuna şahitlik ediyoruz."

2021 yılında yer testlerine başlanacak ve 2030'un sonuna doğru kullanıma sunulacak UltraFan, 25,000 lb'den 100,000 lb'ye kadar ölçeklenebiliyor. Motorun diğer özellikleri şöyle:

İlk nesil Trent motoruna kıyasla yakıt tüketimini ve dolayısıyla emisyonları yüzde 25 azaltıyor.

Bu verimlilik bir ölçüde, çift motorlu bir uçağın ağırlığını 700 kg azaltan (yedi kişinin "ağırlıksız" seyahat etmesine eş değer) kompozit UltraFan kanatları ve fan kılıfından kaynaklanıyor.

Azami yakıt yakma verimliliği ve düşük emisyon sağlamak üzere geliştirilen yeni bir motor çekirdek mimarisi.

Gelişmiş seramik matris kompozitleri — yüksek türbin sıcaklıklarında daha etkili çalışan ısıya dayanıklı bileşenler.

Yüksek itme kuvveti ve yüksek bypass oranı sağlayan motor verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasına yönelik bir tasarım.

Açıklamaya göre, fan kanatları son teknoloji ürünü, sertliği arttırılmış reçine ve önceden doldurulan karbon fiber malzemenin bir araya getirilmesi ile üretiliyor. Ardından ısı ve basınç uygulanıyor ve her bir kanat aşınma, yabancı cisimlere ve kuş çarpmalarına karşı en üst düzey koruma sağlayan ince titanyum uygulamasıyla son halini alıyor.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının üretiminin hızlandırılması amacıyla da şirketin endüstri ortaklarıyla çalışmalar yürütülüyor.

Kompozit kanatlar Rolls-Royce Uçan Test Laboratuvarında uçuş esnasındaki testler de dahil olmak üzere Gelişmiş Düşük Basınçlı Sistem (ALPS) geliştirme motorunda test edildi. ALPS, Rolls-Royce, Clean Sky, Innovate UK, BEIS, ATI, ITP Aero ve GKN'nin birlikte yürüttüğü bir ortaklık. UltraFan'ın üretilmesi için geliştirilen teknoloji portföyü ATI, Innovate UK, LuFo ve Clean Sky 2 tarafından destekleniyor. (Fotoğraflı)