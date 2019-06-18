18.06.2019 14:52
Haberler» Güncel» Haber

Rolls-Royce, Siemens'in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor

Rolls-Royce, Siemens

BERLİN (AA) – Siemens, elektrikli uçak bölümünü (eAircraft) bölümünü, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden İngiltere merkezli Rolls-Royce satmak için anlaşma imzaladı.

BERLİN (AA) – Siemens, elektrikli uçak bölümünü (eAircraft) bölümünü, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden İngiltere merkezli Rolls-Royce satmak için anlaşma imzaladı.
Siemens'ten yapılan açıklamada, Siemens'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzalandığı belirtildi.
Siemens eAircraft'ın Almanya'da ve Macaristan'da 180 kişiye istihdam sağladığı belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın finansal detaylarına dair bilgi verilmedi.
Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce'nın uçaklar için "elektrik ve hibrid elektrik kaldırma sistemleri" konusunda lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğu belirtilirken, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Paris, İngiltere, Siemens, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:11 Hastanede 'Yangın' tatbikatı gerçeği aratmadı
16:11 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (2)
16:11 FETÖ sanığı eski AYİM üyesine etkin pişmanlık indirimi
16:10 Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor
16:10 Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi
16:10 Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
16:10 Muhammed Mursi'nin vefatı