Rolls-Royce'tan solunum cihazı üretimine destek

Konsorsiyum, üzerinde uzlaşılan tasarımların üretiminin mevcut teknolojilere dayanarak hızlandırılması konusunda kısa süre önce Birleşik Krallık Hükümeti'nden resmi bir talep aldı. Bu tasarımlar, Birleşik Krallık tedarik zincirinde halihazırda bulunan ve üretimi yapılan malzemeler kullanılarak hayata geçirilebilecek.

Rolls-Royce Kontrol Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Craig Askew konuyla ilgili olarak: "Rolls-Royce, COVID-19 ile mücadelede önemli bir rol oynuyor. İhtiyaç duyulan solunum cihazlarının üretimini artırmaya odaklanmış bir konsorsiyumda yer almaktan gurur duyuyoruz. Hayatların kurtarılmasına yardımcı olabilecek cihazlar üretmek için tam hızda çalışmaya odaklanacağız. Böylesine zorlu bir görevi tereddüt etmeden kabul eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Paralel tedarik zinciri kuruluyor

Rolls-Royce, konsorsiyum çerçevesinde GKN Havacılık'ın kurduğu yeni bir montaj tesisine malzemelerin hızlı bir şekilde temin edilmesini sağlamak amacıyla paralel bir tedarik zinciri kuracak. Mevcut tedarik zinciri, mevcut üreticinin artan arzını karşıladığı için paralel bir tedarik zinciri kurmak hayati bir öneme sahip. Ekip, sahip olduğu becerileri ve uzmanlıkları tamamen farklı bir ürüne ve sektöre uyguluyor. Uygun tedarikçilerin belirlenmesi, bu tedarikçilerle yüklenici sözleşmesi yapılması ve sürece hızlıca dahil edilmeleri, karşılaşılacak başlıca zorluklar arasında yer alıyor. Ekip, odağını tamamen tedarik zincirinin doğru kalitede ve doğru oranda bileşenler üretmesini sağlamaya yönlendirmiş durumda. İkisi de eşit derecede önem arz eden bu görevlerin hayata geçirilmesini sağlamak için Siemens Medical ile işbirliği içinde çalışmalarimiz devam ediyor.

Projenin Program Lideri Nigel Pearce ise görüşlerini "İnsanların bu kadar zor bir dönemde bu duruma böylesine iyi reaksiyon göstermeleri beni çok şaşırttı. Rolls-Royce ekibinin kolektif yeteneğinden faydalanarak bu projeye hızla destek olmayı amaçlıyoruz. Ekip, yeni bir tedarik zincirinin inanılmaz bir gelişme ve büyüme hızına sahip olduğu konusunda bilgilendiriliyor. Ardından birkaç dakika içinde kolları sıvayıp gözlerini bile kırpmadan ülkeyi bu zor dönemde desteklemek adına imkansız görünen şeyi mümkün kılmak için harika fikirler ve planlamanın yanı sıra kişisel adanmışlıklarını da ortaya koyuyorlar." sözleriyle dile getirdi.

Ekibin daha da büyümesi planlanıyor

Solunum cihazı ekibi sürekli olarak büyümekte olup; normalde Solihull'daki Kontrol Sistemleri iş kolumuzda çalışan kontrolörler, vana ve pompa uzmanları ile genellikle Derby kampüsünde görev yapan ticaret, tedarik ve program yönetimi uzmanları şu an ekip bünyesinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde ekibin daha da büyümesi planlanıyor. Ayrıca günün her saatinde çalışabilmek için ABD'den de destek alınıyor. Tedarik zinciri kurulduktan sonra malzemelerin taşınması için Accenture ile çalışılacak. Hayati önem taşıyan bu programa daha fazla katkıda bulunup bulunamayacağını görmek adına Rolls-Royce, Solihull'daki ve diğer tesislerindeki üretim ve montaj kapasitesini de değerlendiriyor.

Ayrıca Rolls-Royce, bu dönemde, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi NHS'e daha fazla solunum cihazı temin edilmesi için hükümete, diğer şirket, kurum ve kuruluşlara da daha kapsamlı destek sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler