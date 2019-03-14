14 Mart 2019, 11:51
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Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor

Kanal D'nin yüksek bütçeyle yayına sürdüğü yeni dizisi Yüzleşme'nin erken final yapacağı iddia edildi.

Kanal D'nin büyük umutlarla yayına soktuğu dizisi Yüzleşme'nin erken final yapacağı iddiası şok etkisi yarattı. Başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı Yüzleşme reyting kurbanı oldu.

REYTİNGLERDE GERİDE KALDI

Yüzleşme Kanal D'nin son bombası olarak görülüyordu. Farklı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile rakiplerini sollaması neredeyse kesin gözüyle bakılan dizi daha ilk bölümden reytinglerde çok gerilerde kaldı.

DİZİNİN KONUSU

Yüzleşme'de hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkıyor. Yaşanan olaylarla kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

YAPIMCIDAN NET BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Dizinin final yapacağı iddiasına henüz yapımcıdan ya da kanaldan net bir açıklama gelmedi.

ROLÜ İÇİN 50 KİLO VERMİŞTİ

Uzun zamandır bir dizide yer almayan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu Yüzleşme dizisindeki Zümrüt Karaca rolü için tam 50 kilo vermiş ve neredeyse tanınmaz hale gelmişti.

Uğur Yücel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kanal D, Magazin


YORUMLAR (8)
ŞAHİN: Bir dizinin tutması için senaryosunun sağlam olması gerekir. Senaristlik çok önemli bir meslek.
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ENİŞTE: ŞİMDİ BU SİYASİLERİN HEPSİ AMACIMIZ MİLLETE HİZMET ETMEK FALAN DİYOR YA SEÇİM ÇALIŞMALARINA MİLYON DOLARLAR HARCIYORLAR EE MADEM AMACINIZ MİLLETE HİZMET DAĞITIN O PARALARI İHTİYACI OLANLARA İLLA BAŞKAN MI OLMAK LAZIM MİLLET SEVDASI İÇİN BU NASIL BİR ÇELİŞKİDİR ANLAMIŞ DEĞİLİM. . .
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STREET FOOD : Artık klasik dizi kafasından çıkın insanlar daha samimi özgün sıradan konular istiyor veya yapacaksanız fantastik bilimkurgu dizi olsun ihtiras yalan dolan vs bitti artık sadeleştirin gerisi gelir
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K: Kuvvetli kadrosu olan ama çok yavaş ilerleyen bir diziydi. Bir kere 10 dakikalığına baktım. Dizi ilerlemiyordu. Belliydi sürmeyeceği. Kadroya yazık oldu.
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ENİŞTE: BU HANDENİN HANGİ FİLMİ TUTACAK ACABA
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