Rölyef Atölyesinde Birbirinden Güzel Eserler Üretiyorlar

Odunpazarı Belediyesi
'nin mahallelerde yer alan 11 halk merkezindeki çeşitli atölyelerle kadınların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.
Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Orhan Oğuz
Halk Merkezi' gerçekleşen atölyelerden bir tanesi de kağıt rölyef atölyesi. Kadınlar bu atölye ile hem sosyal hayata dahil oluyor, hem de kağıt rölyefin inceliklerini öğreniyor. 30 kişinin katıldığı atölyede, birbirinden farklı eserler üretiliyor. Kağıttan 3 boyutlu tablolar yapan katılımcılar, genellikle tarihi yapılar veya insan figürlerini yardımcı malzemeler ile tabloya boyut vererek yerleştiriyor. Birbirinden güzel eserler yapan kadınlar, aynı zamanda da meslek edinmiş oluyor.
Kendileri için ücretsiz atölyeler açtığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
'a teşekkür eden atölye katılımcıları, "Bu atölyeler sayesinde bir meslek öğreniyoruz. Yaptığımız eserlerden kazandığımız para ile aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz, sosyalleşiyoruz. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a bizleri düşünerek, ücretsiz atölyeler açtığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi,Odunpazarı
15 Kasım 2018 Perşembe 14:39