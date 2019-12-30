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Roma, 900 milyon euroya satılıyor!

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan devi Roma, yaklaşık 900 milyon euro civarında bir fiyata satılıyor.

30.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:01

İtalyan basınında yer alan haberlere milli yıldızlar Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, el değiştiriyor. Kulübün Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta Roma'yı, vatandaşı Dan Friedkin'e devredecek. Friedkin'in, Roma'yı satın almak için yaklaşık 900 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği konuşuluyor. Bir süredir devam eden görüşmelerin son günlerde hızlandığı, satış işleminin ocak ayının ilk günlerinde resmiyet kazanacağı bildirildi.

YENİ BAŞKAN JUVE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

2011'den beri İtalyan ekibinin başkanlığını yürüten Pallotta, kulüpte herhangi bir kupa kazanma başarısı gösteremedi. Yeni Başkan, Roma'nın 11 Ocak'ta sahasında Juventus'a karşı oynanacağı maçı tribünlerden izleme şansını bulacak.

(TRT Spor)

Roma, 900 milyon euroya satılıyor!

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