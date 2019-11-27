Haberler » Spor » Roma, Başakşehir maçı için İstanbul'da - Spor

Roma, Başakşehir maçı için İstanbul'da

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan İtalya temsilcisi Roma, bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

27.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:46Roma, Başakşehir maçı için İstanbul'da
UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Medipol ile karşı karşıya gelecek olan İtalya temsilcisi , bu akşam saatlerinde 'a geldi.

İtalya'nın köklü kulüpleri arasında yer alan Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında J Grubu'ndaki rakibi Medipol Başakşehir ile yarın oynanacağı maç öncesi İstanbul'a geldi. Romalı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan özel uçak, akşam saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan futbolcular, kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele hareket etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta mücadelesi kapsamında Medipol Başakşehir ile Roma, yarın akşam saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Başakşehir, İstanbul, Roma, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:22 Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası
21:20 Trabzonspor-Getafe maçına doğru
21:14 Medipol Başakşehir-Roma maçına doğru
21:09 Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: Kazanmak için geldik
21:02 Lorenzo Pellegrini: "Amacımız yarınki maçı kazanmak"
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
20:20 Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!
19:58 Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı
17:58 Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:35 Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan hareket
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
09:59 Palandöken'e kar yağmayınca kayak pistleri suni karla kaplandı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 21:22:55