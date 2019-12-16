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Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı

İtalya'da Roma Belediyesi, bünyesinde ücretsiz çizim yapan İtalyan karikatürist Mario Improta'nın, Avrupa Birliği'ni (AB) Nazi toplama kampına benzetmesi üzerine görevine son verdi.

16.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:44Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı
'da Belediyesi, bünyesinde ücretsiz çizim yapan İtalyan karikatürist Mario Improta'nın, Avrupa Birliği'ni (AB) Nazi toplama kampına benzetmesi üzerine görevine son verdi.

İtalyan karikatürist Improta'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı ve "Brexit"i konu alan son çizimi, ülkede tartışma konusu oldu.
Improta'nın, AB'yi Nazilerin Polonya'daki toplama kampı Auschwitz'e, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı elinde Britanya Bayrağı ile buradan kaçarken tasvir etmesi, iktidar ortağı Demokratik Parti (PD) ile Roma Yahudi Toplumu ve Polonya'daki Auschwitz Müzesi'nden tepki aldı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, tepkilerin ardından Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Improta'ya, belediyenin kendisiyle devam etmeme kararı aldığını aktardı.
Improta ise Twitter paylaşımında, "Belediye Başkanı Raggi ile telefonda konuştuk. Daha fazla sorun yaratmamak adına geri adım atmaya karar verdim. Roma Belediyesi ile bundan sonra iş birliğimiz olmayacak. Bu aylarda, ücret almadan birlikte çalıştığım harika insanlara ve bana bu fırsatı verdiği için belediye başkanına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, İtalya, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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