Roma Belediyesi, Brexit'i 'Auschwitz'ten kaçışa' benzeten karikatüristin görevine son verdi

İtalya'da başkent Roma Belediyesi için de grafik tasarımları yapan bir karikatürist, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) Auschwitz toplama kampından kaçışa benzeten çizimi nedeniyle tepki çekti. Tepkiler üzerine karikatürist işten çıkarıldı.

Roma Belediyesi'nin yurttaşlık eğitimi kampanyası için grafik tasarımları yapan Mario Improta, Brexit ile ilgili karikatürünü geçen hafta sonu sosyal medyada yayımladı.

Karikatürde, İngiltere'de Perşembe günü yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Boris Johnson'a benzeyen bir figür, elinde Britanya bayrağıyla Auschwitz'ten kaçarken görülüyor.

Nazilerin Polonya'daki ölüm kampı Auschwitz'in girişindeki "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazısının yerinde de "Avrupa Birliği" ibaresi dikkat çekiyor.

Sosyal medyada tepki çeken karikatürün çizerinin Roma Belediyesi için de çalıştığı ortaya çıkınca eleştirilerin dozu da yükseldi.

Roma Belediyesi'nde muhalefetteki Demokratik Parti'den (PD) üyeler belediye yönetiminden, bu karikatürle arasına mesafe koymasını istedi.

PD'nin açıklamasında "Avrupa Birliği'ni Auschwitz'e, İngiltere'yi de toplama kampından kaçan bir çocuğa benzetmek utanç verici ve yaralayıcı. Nazi-faşizmin milyonlarca kurbanına saygısızlık" denildi.

Auschwitz Müzesi: Utanç verici

Halen müze olarak faaliyet gösteren Auschwitz'in sosyal medya hesabından da çizime ve İtalyan karikatüriste tepki geldi. Müzenin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Arbeit macht frei" ibaresinin "nefretin sembolü" haline geldiği belirtildi ve "Bu sembolün araç haline getirildiğini ve utanç verici bir biçimde istismar edildiğini görmek Auschwitz ve kurbanlarının anısını yaralayıcıdır" denildi.

Karikatürist Mario Improta, Auschwitz Müzesi'nin bu mesajına "Gerçekten mi?" şeklinde bir cevap yazdı. Bunun üzerine Auschwitz Müzesi yeni bir mesajla "Böyle şeyler insanları incitir. Bu yalnızca kurbanların anısına saygısızlık değil. Bir zamanlar bu kapıdan geçmeye zorlanan insanlarda yarattığı ızdırabı düşünün. Bu sembol, görünürlük elde etmek için bencilce araç haline getirilmemelidir. Utanç verici" dedi.

"Marione" mahlasını kullanan karikatürist Mario Improta ise kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Improta, geçmişte Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun tepki çeken karikatürlerini ifade özgürlüğü adına savunanların şimdi kendisine destek vermemesini eleştirdi.

İtalyan haber ajanslarının Roma Belediyesi'nden bazı kaynaklara dayandırdıkları haberlere göre Belediye Başkanı Virginia Raggi telefonda görüştüğü Mario Improta'ya belediye ile işbirliğini hemen sonlandırma kararını bildirdi. Improta'nın daha önce belediye için yaptığı çalışmalar karşılığında ücret almadığı da belirtildi.

Mario Improta da sosyal medyada yayımladığı mesajda "Belediye Başkanı Virginia Raggi ile konuştum ve kendisine daha fazla sıkıntı vermemek adına geri adım atmaya karar verdim. Artık Roma Belediyesi ile iş birliği yapmayacağım" dedi.