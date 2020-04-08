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Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, koronavirüsün yol açtığı ekonomik krizden çıkmanın yolunu buldu. Başkent ekibi Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin başına koydu.

08.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:55

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs pandemisi, Avrupa'da özellikle İtalya 'yı derinden sarstı. Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor.

Koronavirüs ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor. Roma da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği sarı-kırmızılı ekip flaş bir karar aldı.

SATILACAKLAR LİSTESİNİN BAŞINDA CENGİZ VAR

Calciomercato'nun haberine göre, koronavirüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı. Calciomercato adlı internet sitesi haberi, 'Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder' olarak servis etti.

BUNDESLİGA VE PREMIER LİG EKİPLERİ YAKIN TAKİPTE

Daha önce İtalyan basınında bazı Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin Cengiz'i yakın takibe aldığı hatta temaslara başladığı ifade edilmişti. Roma'nın bu kararının ardından milli yıldızın İtalya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Milliyet)

Roma, Cengiz Ünder’i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Etiketler: Cengiz Ünder, Koronavirüs, İtalya, Roma, Spor

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
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