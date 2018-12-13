Roma, Cengiz Ünder İçin Arsenal'den Gelen 32 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti

Roma, Premier Lig devi Arsenal'in Cengiz Ünder için yaptığı 32 milyon euroluk teklifi reddetti. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Arsenal, 21 yaşındaki Türk yıldızımız için ilk olarak 32 milyon euroluk teklif yaptı.

ROMA EN AZ 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu teklifi Roma'nın reddetmesinin ardından Arsenalli yetkililer yeniden girişimde bulunmak için kolları sıvarken, Roma'nın Cengiz için minimum rakamı "50 milyon euro" olarak belirlediği aktarıldı.Cengiz Ünder bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)