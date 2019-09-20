Roma, Cengiz Ünder'in ardından İrfan Can'ın peşine düştü

İtalyan temsilcisi Roma, Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i transfer etmişti. Bu transferden oldukça memnun kalan Roma Kulübü'nün, dün akşam İrfan Can Kahveci'yi yakından takip ettiği öğrenilirken, Sportif Direktör Gianluca Petrachi'nin scout ekibine İrfan Can'ın transferi için talimat verdiği öğrenildi.

ROMA'NIN GÖZÜ İRFAN CAN'DA

Süper Lig haricinde milli takımda da oynadığı futbolla göz dolduran yıldız orta sahayı dikkatle izlenirken, İtalyanların bundan sonraki maçlarda da 24 yaşındaki oyuncuyu göz hapsine alacağı ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER 2023 YILINA KADAR SÖZLEŞME UZATTI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in sözleşmesinin yenilendiği belirtildi. Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesi 30 Haziran 2023'e dek uzatıldı.