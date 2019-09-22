Roma'da 7 bin kişi farklı inançların ibadet mekanlarının önünde koşacak

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün dinler arası barış ve dayanışma mesajı vermek amacıyla "Barış Yolu" adlı bir yarı-maraton düzenlendi.

Roma Belediyesi ve Vatikan'ın öncülüğünde organize edilen yarı maratonun güzergahı, farklı dini inançlara ait 5 ibadet mekanının önünden geçecek biçimde çizildi. Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'daki San Pietro Bazilikası önünde başlayan ve sona eren maratonun etapları arasında, Roma Cami ve Büyük Roma Sinagogu'nun yanı sıra Ortodoks ve Protestan kiliseleri de yer aldı.

50 ülkeden bir kısmı profesyonel, bir kısmı amatör olmak üzere 7 bin kadar koşucunun katıldığı yarı maratonu erkeklerde 34 yaşındaki Kenyalı atlet Joel Maina Mwangi, kadınlarda 42 yaşındaki Fas asıllı İtalyan atlet Fatna Maraoui kazandı.

Latince Via Pacis (Barış Yolu) adı verilen yarı-maraton bu yıl 3. kez yapıldı. Etkinliğin tanıtımında, "Via Pacis Roma Yarı Maratonu'nun başlıca ilham kaynakları: Barış, entegrasyon, birliktelik, dayanışma" denildi.

Koşunun madalyası, 150. doğum yıl dönümü nedeniyle Mahatma Gandhi'ye ithaf edildi.

Roma Belediye Başkanı Virginai Raggi, bu etkinlikle "Gandhi'nin şiddetten uzak durma mesajını yaymayı" ve "spor vasıtasıyla saygı ve dayanışma gibi değerlerin gösterilmesini ve dinler arası diyaloğa katkı sağlanmasını" amaçladıklarını söyledi.

Raggi, barış koşusunun dünyada başka örneği bulunmadığını belirtti ve "Spor, Roma'nın güzelliğiyle birleşince müthiş bir iletişim aracı haline geliyor: Birleştiriyor, bağları güçlendiriyor, halklar ve insanlar arasında dostluğu, farklılıklar içinde eşitliği yüceltiyor" dedi.

Bu sabah koşunun start'ını veren Belediye Başkanı Raggi sosyal medyada yazdığı mesajında, "Via Pacis Roma Yarı Maratonu her türlü bariyeri, farklılığı ve sınırları aşarak evrensel bir barış, diyalog ve katılım mesajı veren bir spor ve dayanışma etkinliği" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin mimarlarından Vatikan'ın Kültür Bakanlığı'na eşdeğer Papalık Kültür Konseyi Başkanı Kardinal Gianfranco Ravasi de, "İçinde bulunduğumuz tarihi türbülanslarla dolu bu dönemde Via Pacis somut bir iş birliği ve diyalog modeli haline geldi" dedi.