Roma'da fahiş hesap çıkaran restorana yeni suçlamalar

İtalya'nın başkenti Roma'da iki turiste 80 euro'su bahşiş olmak üzere yaklaşık 430 euro (yaklaşık 2700 TL)hesap çıkardığı için tepkilerin hedefi olan restoran hakkında yeni şikayetler de ortaya çıkmaya başladı.

iki Japon turistin Eylül başında iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için 349,80 Euro hesap ve ek 80 Euro bahşişle karşılaştıkları iddia ediliyordu. Restoran idaresi ise "Bizde fiyatlar şeffaftır. Makarnalarımız maksimum 16 Euro, bu hesap için taze balık yemiş olmalılar" diyordu.

Roma'nın merkezinde Vatikan yakınlarında, Sant'Angelo Kalesi'nin hemen karşı kıyısında bulunan restoran hakkında internetteki seyahat ve restoran değerlendirme sitesi TripAdvisor'da arka arkaya benzer yorumlar yazılmaya başlandı. Bu yorumlara göre geçen hafta annesiyle bu restorana giden bir turist, bir balık tabağı ve bir biftek için 450 euro hesapla karşılaştı. Bir başka vakada da 2 pizza, su ve kahve için 350 euro hesap geldi.

Haber sitesi The Local'a konuşan Hong Kong'lu bir çift de geçen Ağustos'ta bir tabak makarna, bir fırında balık ve su için 605 euro hesap ödemeye zorlandıklarını anlattı.

Restoran hakkında bu şikayetleri yapanların büyük kısmı, özellikle balık tabağının turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanmış olduğunu öne sürüyor. Restoranın menüsünde karışık ızgara balık tabağının fiyatı 100 gram için 6.5 euro olarak görünüyor. Bu tabağı ısmarlayanlar, kendilerine sormadan aşırı büyük tabak hazırlandığını ya da tabaktaki balığın ağırlığının yanlış hesaplandığını söylüyor. "Şişirilmiş" hesaba itiraz eden müşteriler restoran çalışanlarının tehditkar tavırlarıyla karşılaştıklarını da belirtiyor.

Bu müşterilerden biri TripAdvisor'a yazdığı yorumda, hesabı ödedikten sonra polise gittiklerini, polisin böyle bir durumla karşılaşanlara hesabı ödemeden polisi arayıp beklemelerini tavsiye ettiğini yazdı.

Şikayetlere konu olan Antico Caffe Di Marte, geçen günlerde yapılan teftişlerde, restoranın önüne kamu alanını işgal edecek şekilde masa-sandalye koyduğu için geçici olarak kapatılmıştı. Restorana hem faturaya zorunlu olarak yüksek miktarda bahşiş ücreti eklediği hem de başka usulsüzlükler için 5000 euro ceza kesilmişti.

Bugün öğle yemeği saatlerinde restoran açıktı, ancak dışarıda tek bir masa, içeride de tek bir müşteri bulunmuyordu. Restoran çalışanları sokaktan geçen turistleri durdurup içeri girmeye ikna etmeye çalışıyordu. Menüde yazılı fiyatlarsa Roma standartlarında normal gibi görünüyordu.

Restorana ve menüsüne bir göz attıktan sonra yolda gördüğüm iki polis memuruna, bir restoranda dolandırıcılıkla karşılaşılırsa nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sordum. "Başınıza bir şey mi geldi?" sorularına "Hayır, gazeteciyim, haber için soruyorum" diye yanıt verince biraz da mahcup bir ifadeyle "Vatikan yakınlarındaki restoranı yazıyorsunuz değil mi?" dediler. Polislerin verdiği bilgiye göre bu tür dolandırıcılık şüphelerinde ortak acil durum hattı 112'yi aramak gerekiyor. Merkez, sizi ilgili birime yönlendiriyor. Ancak polis memurları, menüde fiyatlar doğru yazılmışsa yapılacak pek bir şey olmadığını da ekliyor.