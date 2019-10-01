Roma'da fahiş hesap çıkaran restoran hakkında yeni şikayet: Turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanan balık tabağı

Roma'nın merkezinde Vatikan yakınlarında, Sant'Angelo Kalesi'nin hemen karşı kıyısında bulunan restoran hakkında internetteki seyahat ve restoran değerlendirme sitesi TripAdvisor'da arka arkaya benzer yorumlar yazılmaya başlandı. Bu yorumlara göre geçen hafta annesiyle bu restorana giden bir turist, bir balık tabağı ve bir biftek için 450 Euro hesapla karşılaştı. Bir başka vakada da 2 pizza, su ve kahve için 350 Euro hesap geldi.

AYNI DURUMU BAŞKA BİR ÇİFT DE YAŞADI

Haber sitesi The Local'a konuşan Hong Kong'lu bir çift de geçen Ağustos'ta bir tabak makarna, bir fırında balık ve su için 605 euro hesap ödemeye zorlandıklarını anlattı.

Antico Caffe di Marte isimli kafe-restoranda iki Japon turistin Eylül başında iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için 349,80 Euro hesap ve ek 80 Euro bahşişle karşılaştıkları iddia ediliyordu. Restoran idaresi ise "Bizde fiyatlar şeffaftır. Makarnalarımız maksimum 16 Euro, bu hesap için taze balık yemiş olmalılar" diyordu.

"BALIK TABAĞI TURİSTLERİ TUZAĞA DÜŞÜRMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ"

Antico Caffe di Marte hakkında bu şikayetleri yapanların büyük kısmı, özellikle balık tabağının turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanmış olduğunu öne sürüyor. Restoranın menüsünde karışık ızgara balık tabağının fiyatı 100 gram için 6,5 Euro olarak görünüyor.

ŞİŞİRİLMİŞ HESAP İDDİASI

Bu tabağı ısmarlayanlar, kendilerine sormadan aşırı büyük tabak hazırlandığını ya da tabaktaki balığın ağırlığının yanlış hesaplandığını söylüyor. "Şişirilmiş" hesaba itiraz eden müşteriler restoran çalışanlarının tehditkar tavırlarıyla karşılaştıklarını da belirtiyor.

RESTORANA 5 BİN EURO CEZA VERİLMİŞTİ

Restorana hem faturaya zorunlu olarak yüksek miktarda bahşiş ücreti eklediği hem de başka usulsüzlükler için 5000 Euro ceza kesilmişti.