Roma'da İkinci Noel Ağacı Vakası: Netflix Sponsorluğundaki Ağaç Tartışılıyor

09 Aralık 2018 Pazar 12:01



09 Aralık 2018 Pazar 12:01

İtalya'nın başkenti Roma'da geçen yıl memleket meselesine dönen Noel ağacı hadisesinin ardından bu yılki Noel ağacı da polemiklere yol açtı.Her yıl Aralık ayında Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'na yerleştirilen Noel ağacı, geçen sene "sefil" görüntüsü nedeniyle büyük infial yaratmıştı. Romalıların "tüysüz" (Spelacchio) adını taktığı ağaç; kentin toplanmayan çöpleri, bakımsız sokakları, ağır aksak işleyen toplu taşıma hizmeti gibi kronikleşmiş sorunlarının ve çöküşünün simgesi haline gelmişti.Geçen yıl Spelacchio yüzünden şehri dünyaya rezil etmekle suçlanan Roma Belediyesi, bu yıl da benzer bir vaka yaşanmasını önlemek için Noel ağacına sponsor aldı.Bu yıl, Netflix'in sponsorluğunda çok daha göz doldurucu bir ağaç Venedik Meydanı'na yerleştirildi.Dün akşam açılış yapılan ağaç genel olarak beğenilse de bu kez de belediyeye "Oldu olacak kentin yönetimini de Netflix'e devredelim" şeklinde tepkiler geldi. Roma Belediyesi ise, 376 bin euro'ya mal olan ağaç için kentin kasasından hiç para çıkmadığını belirterek kendisini savunuyor. Stranger Things oyuncularından Roma'ya mesajNetflix İtalya, Roma'nın Noel ağacı için bir dizi kampanya videosu da hazırladı.Sosyal medyada yayınlanan videolardan birinde, Netflix'in popüler dizilerinden Stranger Things karakterleri de yer aldı. Dizide Lucas karakterini canlandıran çocuk oyuncu Caleb McLaughlin videoda, "Merhaba Roma vatandaşları, duyduk ki geçen yılki ağacınız zor zamanlar geçirmiş, sanki gerçekten ölüymüş, Upside Down'dan gelmiş gibiymiş" diyor.Bu videonun altına yapılan yorumlara bakıldığında, İtalyanların bir kısmının kendileriyle alay edildiğini hissederek içerlediği görülüyor.Yorumlardan bazılarında "Dahice ama bizle alay ediyorlar (ve de haklılar)", "Amerikalılar bize sadaka veriyor", "Amerikalılar bize üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapıyor… Umarım süt tozu da gönderirler" deniliyor.Yeni ağacın çok da sıra dışı olmadığı belirtilerek "Böyle banal bir ağaç için bile Netflix'e mi muhtacız?" diye tepki gösterenler de bulunuyor.'Kenti de Netflix yönetsin' Geçen yılki Spelacchio vakası gibi bu yılki Noel ağacı da İtalyan basını ve uluslararası medyada geniş yer buldu.İtalya'da yayımlanan Il Foglio gazetesindeki bir yorum yazısında, Roma'nın "kaotik" durumu için Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi yönetimi eleştirilerek, "Niçin şehrin yönetimini de Netflix'e devretmiyoruz?" denildi.Tüketiciyi koruma derneği Codacons da, belediye ile Netflix arasında imzalanan anlaşmayla ilgili bilgi istedi. Codacons, "Yönetimin eksikliklerini ve yetersizliklerini kapamak için özel sektörün devreye girmesine karşı değiliz ama koşullar adil olmalıdır. Roma'ya yatırım yapmaya karar veren şirketler kentin adını sınırsızca sömüremez" dedi. Dernek, Netflix'in Roma'nın adını kullanarak "muzzam bir reklam geliri" elde edeceğini de vurguladı.