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Roma'da İtalya-Orta Asya Ülkeleri Konferansı yapıldı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin, Orta Asya bölgesine daha fazla önem verdiğini ve iki senedir bu bölgenin ekonomik büyümesiyle kalkınmasına tanıklık ettiklerini söyledi.

13.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:02Roma'da İtalya-Orta Asya Ülkeleri Konferansı yapıldı
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin, Orta bölgesine daha fazla önem verdiğini ve iki senedir bu bölgenin ekonomik büyümesiyle kalkınmasına tanıklık ettiklerini söyledi.

Başkent 'da İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan İtalya-Orta Asya Ülkeleri Konferansı'na, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile Kazakistan ve Türkmenistan'dan dışişleri bakan yardımcılarının yanı sıra İtalya ve bu ülkelerden iş insanları katıldı.

AB ile bağlantı, ulaşım ve enerji konularına odaklanılan konferansın açılışında konuşan ev sahibi bakan Di Maio, bu toplantının özellikle İtalyan kurum ve şirketlerine, bölge ülkelerine dair bilgi sunmak için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.
Di Maio, "İtalya, jeopolitik ve jeoekonomik bakımlardan stratejik bir alan Orta Asya bölgesini büyüyen bir dikkatle izliyor. Son iki senedir, entegrasyon ve siyasi diyalog süreçleri sayesinde sağlam bir ilerlemeyle yoğun bir ekonomik büyüme ve olumlu kalkınma dinamikleri gösteren bir bölgeye tanıklık ediyoruz. Bu olumlu dinamikleri teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İtalya Dışişleri Bakanı, konferansın ardından Kamilov, Aydarbekov ve Muhriddin ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Di Maio'nun, İtalya'nın Orta Asya'da yeni ipek yolu kapsamında daha aktif bir rol oynama çabasında olmayı istediğini aktardığı bildirildi.

İtalya, Roma, Asya, Güncel

Kaynak: AA

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