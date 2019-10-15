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Roma'da Klasik Türk Müziği konseri

İtalya'nın başkenti Roma'da Klasik Türk Müziği konseri verildi.

15.10.2019 02:42
İtalya'nın başkenti Roma'da Klasik Türk Müziği konseri verildi.
IPRS (Psikanalitik Sosyal Araştırma Enstitüsü) tarafından her yıl dinler ve kültürlerarası etkileşimi arttırmak amacıyla düzenlenen ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliğinin de destek verdiği "Kutsal ve çağdaş müzik buluşmaları" kapsamında Klasik Türk Müziği, Romalı sanatseverlerle buluştu.
Roma'nın dünyaca ünlü konservatuvarı Santa Cecilia'nın salonundaki konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tanbur Virtüözü Murat Salim Tokaç, Ney'de Yasin Özçimi, Klasik Kemençe'de Elif Canfeza Gündüz ve Kanun'da Tuncay Tuncay'dan oluşan Klasik Türk Müziği Dörtlüsü, Abdülkadir Meragi, Itri, Neyzen Salih Dede, Tanburi Mustafa Çavuş, Tatyos Efendi, Tanburi Cemil Bey, Şerif Muhittin Targan, Refik Fersan ve Osmanlı Sultanları; I. Mahmud, III. Selim ve Sultan Abdülaziz'in bestelediği eserleri seslendirdi.
Konseri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve çok sayıda Türk ve İtalyan konuk izledi.
Klasik Türk Müziği Dörtlüsü'nün konseri büyük beğeni topladı.
Roma'da Klasik Türk Müziği konseri

Türkiye, İtalya, Roma, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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